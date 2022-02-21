РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. В подмосковной Балашихе застройщик устранит протечки на кровле второго здания гимназии №11 в микрорайоне Саввино, на протекающую кровлю пожаловались в соцсетях родители учащихся образовательного учреждения, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий вместе с депутатами Совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой и Рустамом Фахрисламовым с рабочим визитом посетил второе здание гимназии. Директор учреждения Наталья Селиверстова показала депутатам места протечек. Она рассказала, что школа новая и за счет усадки здания, где-то из-за продавливания «пирога» плоской кровли в период обильного таяния снегов были выявлены протечки.

«Учебный процесс не останавливался. Мы оперативно зафиксировали данные факты, связались с застройщиком. Все работы будут устранены подрядной организация с наступлением сухой погоды», - сказала Селиверстова.

Областной депутат отметил важность устранения всех недочетов в период начала эксплуатации школы пока здание стоит на гарантии. Рустам Фахрисламов рассказал, что это их подшефная школа на избирательном округе, и они помогут директору, если вдруг что-то не будет получаться.

В ходе встречи с коллективом гимназии депутаты представили свои отчеты о работе за 2021 год и ответили на вопросы педагогов.

Ефимов пояснил, что первое здание гимназии №11 на улице Колхозной в текущем году встает на капремонт. Об этом давно просили родители учащихся.

«Школа попала в программу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева наравне с десятью образовательными учреждениями Балашихи. Работы начнутся уже этой весной, после выпускных экзаменов. Учебный процесс не планируют останавливать – помещения будут ремонтироваться частями», - подчеркнул Ефимов.

Он поблагодарил коллектив школы за поддержку и проведение совместных мероприятий. По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова Ефимов вручил благодарственные письма педагогу дополнительного образования Оксане Зеф, заместителю директора по информатизации Лилие Куркиной, учителю русского языка и литературы Светлане Чигвинадзе.

Второе здание Гимназии №11 в микрорайоне Саввино открыто 1 сентября 2021 года, в нем обучается 1,5 тыс. детей. Общая площадь здания составляет 17 тыс. кв. м. Сейчас в микрорайоне Саввино инвестор строит еще одну школу на 1,1 тыс. мест.