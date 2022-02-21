РИАМО - 21 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время Владимир Путин обратится к жителям страны, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля ответил на вопрос о выступлении президента положительно.

«Да», – сказал Песков.

В понедельник на внеочередном большом заседании Совета безопасности России был поднят вопрос о признании Луганской и Донецкой народных республик. Путин выслушал доклады участников и сообщил, что решение по этому вопросу будет принято 21 февраля.

Ранее с просьбой признать суверенитет ДНР и ЛНР к президенту России обратились лидеры обеих республик.

Решение о признании независимости ДНР и ЛНР будет принято в понедельник — Путин>>