РИАМО - 21 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время Владимир Путин обратится к жителям страны, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля ответил на вопрос о выступлении президента положительно.
«Да», – сказал Песков.
В понедельник на внеочередном большом заседании Совета безопасности России был поднят вопрос о признании Луганской и Донецкой народных республик. Путин выслушал доклады участников и сообщил, что решение по этому вопросу будет принято 21 февраля.
Ранее с просьбой признать суверенитет ДНР и ЛНР к президенту России обратились лидеры обеих республик.
Решение о признании независимости ДНР и ЛНР будет принято в понедельник — Путин>>
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