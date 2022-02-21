РИАМО - 21 фев. В Западном административном округе Москвы по программе реновации ввели в эксплуатацию 25 домов. Квартиры в них получат 12,5 тыс. человек, сообщает «Вечерняя Москва».

Общая площадь новых жилых домов составляет около 340 тыс. квадратных метров.

«Они находятся в семи районах: Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Солнцево, Филевский парк и Фили-Давыдково», - рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он отметил, что на западе Москвы уже демонтировали 19 домов, а еще 7 расселили и подготовили к сносу. В стадии проектирования в округе находится 22 жилых дома, еще 14 уже строятся.