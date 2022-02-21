РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Депутаты Люберец в понедельник встретились с сотрудниками четырех подстанций скорой помощи и обсудили трудности работы медиков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Руководитель фракции «Единой России» в местном совете депутатов Александр Шлапак вместе с членами партийного объединения Дмитрием Суховым, Вячеславом Калининым, Александром Климановым посетили центральную люберецкую подстанцию на Южной улице. К ним присоединился депутат Мособлдумы от «Единой России» Игорь Коханый.

«Коллектив подстанции насчитывает порядка 300 человек, половина из них – фельдшеры. Эта профессия уникальна – выезжая на вызов в составе бригады «скорой», фельдшер оказывает неотложную помощь и принимает решение о госпитализации. Учитывая сегодняшнюю ситуацию с ростом заболевших COVID-19 их итак тяжелый труд усложнился», - сказал Коханый.

Медики рассказали, что работу затрудняют припаркованные на выезде с подстанции большегрузные машины. Тот же вопрос беспокоит и фельдшеров с подстанции на Назаровской улице. Ее посетил депутат Дмитрий Крестинин.

«Здесь также проблема с парковкой личного транспорта на выезде. Для решения вопроса требуется установить бетонные полусферы», - уточнил Крестинин.

Его коллеги Юрий Байдуков, Владимир Маланьин и Рубен Савьялов пообщались с фельдшерами из Октябрьского. Медики обратились к ним с рядом просьб.

«Расширить парковку для машин скорой помощи, организовать видеонаблюдение и тщательную уборку территории от снега и наледи. Все наказы приняли в работу», - сказал Байдуков.

Фельдшеры Красковской «скорой» на встрече с Дмитрием Лактионовым и Марией Фомичевой рассказали о нехватке водителей и молодых медработников, удаленности автомойки и, как результат, – потери времени на приведение в должный вид автопарка подстанции.