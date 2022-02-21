РИАМО - 21 фев. Неустановленный водитель наехал на пожилую женщину на северо-западе Москвы. Автомобилист находился за рулем белого джипа, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

ДТП произошло на улице Барышиха. Женщина 1947 года рождения прогуливалась с собакой. Когда она переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, водитель сбил ее. Затем подозреваемый скрылся с места происшествия.

Пострадавшую госпитализировали с травмой головы и закрытым переломом таза.

Правоохранители проводят разыскные мероприятия, чтобы установить личность и задержать подозреваемого.

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