РИАМО - 21 фев. В центре столицы произошло ДТП, в котором пострадал 5-летний мальчик. Ребенка сбил водитель такси, после этого он уехал, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла на улице 3-я Тверская-Ямская. По предварительной информации, ДТП произошло, когда таксист завершал поворот. В это время уже горел зеленый сигнал светофора.

После того, как водитель совершил наезд на ребенка, он скрылся с места аварии.

Сотрудники центра управления ГИБДД и Госавтоинспекции Центрального округа принимают меры, чтобы установить личность и местонахождение водителя.