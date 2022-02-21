РИАМО - 21 фев. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства травмирования ребенка в Балашихе после неосторожного обращения с оружием, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В полицию из медучреждения сообщили о поступлении 17-летнего подростка с телесными повреждениями. Правоохранители установили, что юноша вместе с двумя одноклассниками снимал видеоролик в лесном массиве в микрорайоне Салтыковка.

Для своих съемок они использовали пневматическое оружие. Его принес из дома один из несовершеннолетних. В результате неосторожного обращения с оружием один из подростков получил ранение. Медики госпитализировали его в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.