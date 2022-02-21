РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 фев. Спортсмены из школы №2 городского округа Котельники завоевали первое место в категории 2010-2011 годов рождения на зональном этапе по мини-футболу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В турнире также участвовали девочки 2006-2007 годов рождения. В этой возрастной категории первыми стали спортсмены из люберецкого поселка Октябрьский.

Матчи проходили в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школы».

Ранее команда 2004-2005 г. р. отделения мини-футбола мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» досрочно стала победителем первенства Московской области.