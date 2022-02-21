РИАМО - 21 фев. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 5 округах региона были организованы фан-зоны «Олимпийские сезоны в Подмосковье». За 2 недели их посетили свыше 120 тыс. человек, сообщает пресс-служба областного Минспорта.

Каждую фан-зону оформили в цвет олимпийских колец, там любой желающий мог следить за прямым включением с соревнований на больших экранах и болеть за российскую сборную.

Больше всего гостей приходили в фан-зоны в выходные. В это время для них проводили показательные выступления, мастер-классы от спортсменов-олимпийцев прошлых лет, игры и конкурсы. В которых можно было выиграть памятные призы, а также товарищеские соревнования.

В работе фан-зон участвовали 5-кратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, российская лыжница Лариса Лазутина, мастер спорта России, серебряный призер Чемпионата России и Чемпионата мира среди юниоров Артур Али, мастер спорта России международного класса, чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер Первенства мира среди молодежных команд Вера Тюлякова и другие.

Тематические зоны работали в сквере «Юбилейных» в Химках, на набережной Москвы-реки в Красногорске, в парке Малевича и парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцовском округе, в парке «Елочки» Домодедова и Центральном парке Реутова. Еще одну фан-зон на стадионе «Вымпел» в Королеве обустроили специально к хоккейному матчу Россия - Чехия. С трибун за игрой следили свыше 2 тыс. человек.

«За 15 дней Олимпиады подмосковные фан-зоны привлекли более 120 тысяч посетителей. Это отличный результат. Уверена, нам удалось достичь основной цели — объединить жителей Московской области и гостей региона вокруг главного спортивного события года. Особо ценно, что абсолютно каждая площадка пользовалась популярностью, была востребована как среди взрослых, так и среди детей», - сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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