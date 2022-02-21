РИАМО - 21 фев. Компания «Матрикс» заплатит за сжигание мусора в Истре штрафы на общую сумму в 280 тыс. руб., фирма занимается ремонтом электронной техники, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии.

О нарушении в ведомство сообщили в администрации городского округа.

«Компания ведет деятельность в поселке Снегири, на территории бывшего завода «Снегиревские огнеупоры», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что территория находится на особом контроле из-за периодических нарушений, которые допускают арендаторы помещений.

«Вот и на этот раз были обнаружены две кустарные печи, в которых сжигались отходы. Заявку на включение в реестр объектов негативного воздействия компания не подавала. По совокупности нарушений ей придется выплатить штрафы на общую сумму 280 тысяч рублей», — добавил Фирсов.

В феврале на территории бывшего завода уже был установлен факт незаконного приема отходов. Были задержаны фронтальный погрузчик и мусоровоз, возбуждено дело об административном правонарушении.