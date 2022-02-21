РИАМО - 21 фев. В центр содействия строительству при правительстве Подмосковья за минувшую неделю поступило 32 проекта коммерческих объектов, 11 из которых относятся к крупному бизнесу, а 21 – к малому, сообщает пресс-служба Минжилполитики.

В числе проектов крупного бизнеса – склад сельскохозяйственного назначения (на участке площадью 33,77 га) и производство (5,5 га) в Богородской округе, 3 производственных участка - в Истре (7,6 га), Одинцовском округе (4,8 га) и в Протвине (2 га), а также автозаправочная станция (0.5 га) в Серебряных Прудах.

Кроме того, были поданы проекты малого бизнеса. Из них можно выделить конноспортивный комплекс (на участке 7га) в Истре, спорткомплекс (1,023 га) в Воскресенске, производственный цех (0,41 га) в Коломне и другие.

Обратиться за сопровождением в центр содействия строительству можно по почте css@mosreg.ru или по телефону 8(498) 602-00-00.