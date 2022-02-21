РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 фев. Дуэт балета «Конькобежцы» Елизавета Отинова и Марграрита Енес-Ермосилья из Котельников завоевали звание лауреатов первой степени на всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского хореографического творчества «Диалог танца», сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие проходило в большом зале культурного центра ЗИЛ.

Также, помимо лауреатов, участники балетной студии «Фуэте» Самира Сайфуллинаа и Андрей Грачев участвовали в мастер-классе по народному танцу заслуженного артиста России, экс-солиста академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Рамиля Мехдиева.