РИАМО - 21 фев. В Санкт-Петербурге состоялось церемония передачи боевых знамен региональным музеям. Два знамени пополнили коллекцию Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль», сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Церемония прошла в Военно-Историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Боевые знамена принадлежали воинским частям и соединениям, которые участвовали в Великой Отечественной войне и прошли боевой путь на территории Западного военного округа.

Коломенскому кремлю были торжественно переданы боевые знамена 403 пушечного артиллерийского полка и 64 отдельного зенитного артиллерийского ордена Александра Невского дивизиона. Учреждению их передал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Всего в региональные музеи по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу на церемонии были переданы 12 знамен.