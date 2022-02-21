РИАМО - 21 фев. В мае 2022 года в Одинцовском парке Малевича появится искусственный водопад, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Министр благоустройства региона Михаил Хайкин объяснил, что обновление этой уникальной территории идет с бережным отношением к природе.

«В мае текущего года в парке появится необычный водный объект. На искусственной возвышенности будет организован пруд с 2 водопадами, переходящими в 2 малых пруда и систему ручьев, впадающих в большое озеро», — сказал он.

Вокруг будут посажены водные и лесные растения, по периметру большого пруда будет организовано несколько деревянных пирсов и смотровая площадка.

«Через водоем будет проложена тропа из натурального камня», — добавил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проект предусматривает создание в парке искусственного водоема объемом 6 тыс. куб м с плавучим фонтаном на 25 струй. Будет выполнено озеленение с учетом особенностей ландшафта водного объекта, устройство видеонаблюдения. Общая площадь благоустройства составляет 5 га.

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