РИАМО - 21 фев. В Москве наблюдается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди всех возрастных групп населения в сравнении с предыдущей неделей, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что среди совокупного населения снижение произошло на 19,6%, среди детей от 0 до 2 лет – на 14,8%, от 3 до 6 лет – на 7,6%, от 7 до 14 лет – на 21,2%, а среди взрослого населения старше 15 лет – на 20,7%.

На сегодняшний день в столице при подготовке к эпидсезону привито от гриппа 7 млн 299 тыс. человек. Это 57,72% от численности населения. При этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,43%.

Также москвичам напоминают, что в городе продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Привиться можно на базе поликлиник по предварительной записи. В общественных местах у бригады медиков привиться можно без записи.