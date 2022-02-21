РИАМО - 21 фев. В ресурсном центре «Мосволонтер» работает штаб по сбору гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Он находится по адресу: Ленинградский проспект, д. 5с1, сообщается на сайте мэра Москвы.

Принести гуманитарную помощь люди также могут в один из 11 коворкинг-центров НКО в разных административных округах столицы.

Пункты и штаб принимают продукты питания, воду, посуду, предметы гигиены, а также игрушки, книжки и канцелярские товары для детей. Все предметы должны быть новыми, упакованными и с этикетками. Скоропортящиеся продукты приносить не рекомендуется.

Штаб работает ежедневно с 10:00 до 19:00, к его работе можно присоединиться в качестве добровольца. Интересующие вопросы можно задать, позвонив по номеру телефона: 8 (800) 200-34-11.

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