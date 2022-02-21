РИАМО - 21 фев. Пользователи Telegram сообщают о массовом сбое в работе мессенджера. Это подтверждают данные сайта downdetector.ru.

Большинство респондентов (47%) жалуются на проблемы с подключением к серверу. 29% пользователей не могут воспользоваться функцией отправки сообщения, а еще 24% сообщают о трудностях в работе с приложением.

Чаще всего о проблемах в работе мессенджера сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и из Украины.

Пик пользовательских сообщений о проблемах в работе мессенджера пришелся на период с 18:00 до 18:44.