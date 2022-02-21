РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Подольская спортсменка стала бронзовым призером первенства Московской области по выездке, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В Ленинском городском округе 19-20 февраля прошло первенство Московской области по выездке. Спортсменка, представляющая спортивную школу олимпийского резерва «Фаворит» Подольска, Юлиса Красильникова на лошади Прайд фон Бентли стала бронзовым призером в абсолютном первенстве по результатам двух дней.

Красильникову поздравили с отличным результатом, пожелали успехов и новых побед.