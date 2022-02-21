РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил фельдшеров скорой помощи с их профессиональным праздником, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Каждый день они спасают жизни людей. Работают без сна и отдыха, праздников и выходных. Сегодня, 21 февраля, в России отмечается День фельдшера. От всей души поздравляю всех причастных с праздником! Второй год вы находитесь на передовой, каждый день рискуете жизнью, здоровьем своих близких. Спасибо вам за вашу жертвенность, за ваш труд, верность выбранному пути и врачебному долгу! Крепкого вам здоровья, благополучия, терпения, душевных и физических сил! И, пожалуйста, берегите себя! Ведь дома вас ждут любимые и родные», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что название профессии произошло от военно-полевых врачей, но и в мирное время суть и значение их профессии не изменились.

«Сегодня в городском округе Люберцы на четырех подстанциях скорой помощи работают более 455 специалистов, порядка 200 из них - фельдшеры. В период пандемии COVID-19 они испытывают колоссальную нагрузку – за неделю от жителей поступает более 25 тыс. вызовов», - уточнил Ружицкий.