РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий попал в пятерку лучших секретарей местных отделений партии «Единая Россия» в Московской области по итогам работы за 2021 год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Итоги подвели на 26-й отчетно-выборной конференции подмосковной «Единой России». Люберцы были представлены 14 делегатами, в том числе присутствовали исполнительный секретарь МОП Георгий Николаев, руководитель партийной фракции в совете депутатов Александр Шлапак. Почетными гостями стали депутаты Мособлдумы Лидия Антонова и Игорь Коханый.

«По результатам партийной работы секретарь местного отделения «Единой России», глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вошел в пятерку лучших в Подмосковье. Само отделение отмечено благодарственным письмом секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака «За лучшие показатели в работе в течение 2021 года». Считаю, это заслуженно!» - сказала Антонова.

Люберецкое отделение партии по итогам работы в 2021 году заняло третье место. Также на конференции переизбрали руководящие органы – политсовет, президиум, контрольную комиссию и секретаря Московского областного регионального отделения партии. Им стал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.