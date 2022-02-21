РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 фев. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» в рамках правового часа для военнослужащих воинской части, расположенной в Котельниках, рассказали об ответственности за незаконный оборот наркотиков, передает пресс-служба ведомства.

На встрече военнослужащим также рассказали о требованиях трудоустройства в органы внутренних дел и поступления в вузы МВД России.

В конце правового часа полицейские показали фильм о Московском университете МВД РФ имени В.Я. Кикотя и оставили контактные данные для обращения по вопросам трудоустройства и обучения.