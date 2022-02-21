РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. В поселке ВУГИ городского округа Люберцы в 2024 году построят новый детский сад на 200 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Уже получена градостроительная оценка территории. Объект будет построен за счет средств бюджета по государственной программе Московской области.

«Ведется проработка территории под размещение нового детского сада. В этом году будет заключен контракт на проектирование и строительство объекта», - сказал глава Минстроя Подмосковья Владимир Локтев.

В здании будут обустроены спальни и игровые, в детском саду будут предусмотрены музыкальный и спортивный залы, медицинский пункт, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, а также административные и технические помещения. На прилегающей территории установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение.