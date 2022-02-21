РИАМО - 21 фев. Организации и граждан, работающих в сфере помощи и поддержки граждан старшего поколения на территории Московской области, пригласили к участию в номинациях «Добрососедство и забота» и «Территория заботы» федеральной премии «Признание», учрежденной в 2021 году, сообщает пресс-служба коалиции НКО «Забота рядом».

Организаторы премии «Признание» - коалиция НКО «Забота рядом», развивающая модель общественной заботы о пожилых людях, и представленная в 69 регионах России, альянс «Серебряный возраст», поддерживающий тему активного долголетия в 21 регионе России. Премия проводится при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Цель премии – продвижение идеи и популяризация практик общественной заботы о людях старшего поколения, развитие ценностей активного долголетия с целью повышения качества жизни граждан в пожилом возрасте.

С 14 февраля 2022 года в рамках премии «Признание» открыт прием заявок по номинациям «Добрососедство и забота» и «Территория заботы». Премию могут получить органы территориального общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, представительные органы муниципальных образований, юридические лица и индивидуальные предприниматели, инициативные группы, добровольческие объединения и отдельные добровольцы за создание и поддержку пространств, доступных и комфортных для людей старшего поколения, а также за значительный вклад в соседскую заботу о людях старшего поколения и повышение качества их жизни.

Срок подачи заявок на участие в премии «Признание» в номинациях «Добрососедство и забота» и «Территория заботы» – до 20 марта 2022 года.

Узнать подробности о премии «Признание» можно по ссылке: https://silveragemap.ru/konkursy/.

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