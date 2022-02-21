РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Исполняющий обязанности главы Подольска Дмитрий Жариков поздравил фельдшеров с профессиональным праздником и пожелал им счастья и благополучия, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Жариков.

В понедельник отмечается День фельдшера. Это универсальные специалисты, которые выполняют ответственную работу в системе скорой помощи, в поселковых фельдшерско-акушерских пунктах, в кабинетах неотложной доврачебной помощи.

«Зачастую фельдшеры первыми оказывают медицинскую помощь, проводят диагностику и ставят предварительный диагноз. В очередной раз они проявили профессионализм, доказали преданность выбранному делу в период борьбы с коронавирусом», - написал Жариков.

В Подольске трудятся 176 фельдшеров. Своим ежедневным трудом, высоким чувством ответственности и долга, добротой и милосердием они подтверждают высокое звание медицинского работника.

«Пусть вас никогда не покидают оптимизм, доброта, терпение, стремление служить людям. Желаю дальнейших успехов в работе, счастья, благополучия», - заключил он.