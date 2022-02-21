РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Окружное торжественное собрание, приуроченное к празднованию Дня защитника Отечества, состоялось в ДК «Подмосковье» в подмосковном Красногорске в понедельник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Военнослужащих, расположенных в округе воинских частей, и ветеранов с наступающим праздником поздравили глава округа Дмитрий Волков и заместитель председателя совета ветеранов Виталий Левченко.

«Защита Отечества – это призвание каждого человека. Я уверен, что для всех, кого жизнь и судьба связали с Россией, с Подмосковьем, это дело чести», - сказал Волков.

Он поблагодарил всех, кто в настоящее время обеспечивает безопасность страны и напомнил, что нынешнее поколение обязано опираться на уроки истории и героизм дедов и прадедов.

«У нас более 4,5 тыс. детей связаны с патриотическим воспитанием. Хочу отдельно поблагодарить все наши патриотические клубы», - добавил Волков.

Глава округа пожелал защитникам Отечества здоровья и семейного благополучия.

Волков также вручил ряду присутствующих награды: орденские знаки «За верность Отечеству», благодарственные письма Московского областного отделения партии «Единая Россия», почетные грамоты главы округа и благодарственные письма администрации.

Левченко вручил награды и благодарственные письма совета депутатов.

Перед собравшимися выступили творческие коллективы округа и Инженерных войск, молодежные патриотические отряды.