РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 фев. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 81 новый случай коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 14 316 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье с 19 по 21 февраля выявили 12 281 случай Covid-19, в том числе за минувшие сутки - 2 906.

С начала пандемии в Московской области подтверждено 926 108 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 14 051 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 778 798 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.