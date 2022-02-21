РИАМО - 21 фев. Президент России Владимир Путин заявил, что решение о признании независимости ДНР и ЛНР будет принято в понедельник.

Ранее с просьбой о признании республик на официальном уровне к Путину обратились депутаты Госдумы. Аналогичную просьбу президенту России адресовали глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Решение будет принято сегодня», - сказал Путин на заседании Совета безопасности РФ.

В ходе заседания члены Совбеза поддержали признание независимости ДНР и ЛНР.

В последние дни ситуация на Донбассе резко обострилась. Власти непризнанных ДНР и ЛНР заявляют, что вооруженные силы Украины нарушают режим прекращения огня и используют тяжелое вооружение для обстрелов.

Депутат рассказал о готовности Госдумы поддержать признание ЛНР и ДНР>>