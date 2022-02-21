РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Сотрудники Госавтоинспекции Люберец с 21 по 27 февраля будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах городского округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проводится с целью предупреждения ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Водителям напоминают, что за управление автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии предусмотрен административный штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.