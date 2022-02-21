РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. С 14 по 20 февраля в городском округе Мытищи произошло три аварии, в которых пострадали 3 человека, один из них ребенок, сообщается на сайте администрации горокруга.

14 февраля водитель легкового автомобиля на улице Мира, д. 1 совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.

15 февраля водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора недалеко от Олимпийского проспекта, 12. После происшествия пострадавшая была отправлена в больницу.

16 февраля водитель легкового автомобиля на улице Колпакова, 14Б совершил наезд на девочку, перебегавшую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя получила травмы.