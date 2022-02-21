РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Золотую и серебряную медали завоевали спортсмены из Люберец на всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» среди мужчин памяти мастеров спорта Ю. Капитонова, В. Кузина и заслуженного тренера России А. Щедеркина, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили во дворце спорта «Триумф». Всего участвовали около 150 боксеров из 22 регионов страны.

«Наш округ на турнире представляли боксеры комплексной спортивной школы олимпийского резерва и Люберецкой федерации бокса Сергей Оганисян (в весовой категории до 80 кг) и Владислав Комаров (в весовой категории свыше 92 кг). По итогам боев Владислав Комаров завоевал золотую медаль, а Сергей Оганисян – серебряную. Поздравляем спортсменов и их тренеров с успешным выступлением», - сказал Ружицкий.