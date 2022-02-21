РИАМО - 21 фев. Автомобильное движение по мосту через реку Малая Истра в Подмосковье ограничено. В настоящее время на объекте проводятся ремонтные работы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Ограничение действует при проезде по мосту в поселке Чеховский.

Чтобы проехать от Новорижского шоссе в сторону Волоколамского шоссе, водители могут воспользоваться альтернативным маршрутом через деревню Вельяминово и переезд у железнодорожной станции Истра.

Автомобилистов призывают учитывать эту информацию при планировании поездок.