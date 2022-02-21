РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Юные спортсмены из городского округа Люберцы выиграли десять медалей на четвертом этапе межрегионального кубка «Юный армеец» по абсолютно реальному бою, который проходил в Таманской дивизии, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В турнире участвовали более 700 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Ярославской, Тамбовской, Калужской, Брянской и других областей. За Люберцы выступали 13 человек – это ученики гимназии №41.

«По итогам соревнований первое место выиграли Максим Архипов, Артем Адамайтис, Максим Касаткин, Владислав Скопцов, второе место – у Эмира Шакирова, Максима Карева, Владимира Пикова, Михаила Тюрина, третье место – у Владимира Рябинина, Ярослава Скопцова. Поздравляем спортсменов и их тренеров с заслуженными медалями», - сказал Ружицкий.