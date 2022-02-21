РИАМО - 21 фев. Подмосковные педагоги, журналисты, школьники и студенты могут принять участие во всероссийском конкурсе «Узнай Россию. Предприниматели-земляки». Этот проект призван научить молодых россиян основам экономики и ведения бизнеса на опыте своих земляков, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

«Разработка и решение ситуационных задач – бизнес-кейсов – лучший способ понять, чем живет бизнес, какие проблемы и как решает предприниматель в кризисные периоды развития своего дела. Общественники и органы власти должны обеспечить доступ молодежи к уникальному источнику знаний рядом – к информации о деятельности предпринимателей-земляков», - сказал первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров.

В рамках социального проекта «Узнай Россию. Предприниматели-земляки» будут проведены конкурсы по ряду направлений. Среди них: конкурс авторов ситуационных бизнес-задач, основанных на опыте предпринимателей-земляков; конкурс основанных на опыте предпринимателей-земляков вопросов для викторин; конкурс авторов публикаций о предпринимателях в СМИ и блогах; конкурс бизнес-аналитиков - исследователей опыта предпринимателей-земляков, информация о котором поступила на конкурс в виде бизнес-задач, вопросов и публикаций; конкурс по решению бизнес-задач (кейс-чемпионат).

Героями задач, вопросов, исследований и публикаций могут быть как предприниматели-современники, так и исторические личности.

Конкурсные заявки принимаются до 1 октября на сайте. Промежуточные итоги конкурса подводятся ежемесячно. Призовой фонд составляет 400 тыс. рублей.

Пилотная версия проекта была успешно реализована в 2021 году в Ростовской области.