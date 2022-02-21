РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. В городском округе Мытищи пройдет финал конкурса «Мистер и Миссис РУК 2022», сообщается на сайте администрации горокруга.

Мероприятие пройдет 4 марта в Российском Университете Кооперации. Впервые за всю историю существования студенческого конкурса красоты победитель будет не один.

На сцене молодежного культурного центра за первенство поборются пять пар финалистов, каждая из которых подготовила интересные номера.

Начало в 14:00. Адрес: г. Мытищи, улица Веры Волошиной, 12/30.