РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. В городском округе Мытищи два дома поставили на кадастровый учет, сообщается на сайте администрации горокруга.
2 дома в ЖК «Ярославский» и ЖК «Пироговская ривьера» в Мытищах получили кадастр. Всего на минувшей неделе в Подмосковье кадастровый учет получили 17 жилых домов и 44 таунхауса.
Это дает возможность 4 185 тыс. дольщикам – будущим владельцам недвижимости - свободно распоряжаться своими домами или квартирами: продавать, передавать в наследство и совершать иные имущественные сделки.
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