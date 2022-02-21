РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. В городском округе Мытищи два дома поставили на кадастровый учет, сообщается на сайте администрации горокруга.

2 дома в ЖК «Ярославский» и ЖК «Пироговская ривьера» в Мытищах получили кадастр. Всего на минувшей неделе в Подмосковье кадастровый учет получили 17 жилых домов и 44 таунхауса.

Это дает возможность 4 185 тыс. дольщикам – будущим владельцам недвижимости - свободно распоряжаться своими домами или квартирами: продавать, передавать в наследство и совершать иные имущественные сделки.