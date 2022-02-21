РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Рабочие приступили к монтажу инженерных сетей в детском саду-долгострое на Колхозной улице Подольска, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Подольске ведутся работы по завершению строительства детского сада-долгостроя в микрорайоне Красная Горка. Ранее объект на улице Колхозная был оставлен инвестором.

В настоящее время на объекте работают 60 рабочих и 3 единицы техники. Ведутся фасадные, отделочные работы, монтаж инженерных сетей. Закуплено необходимое оборудование. Завершить работы в рамках госпрограммы планируется в текущем году. Подрядчиком на объекте выступает ООО «Триумф».

Трехэтажное здание детского сада рассчитано на 340 мест. В нем предусмотрено размещение групповых ячеек с игровыми и спальными комнатами, актовый и физкультурный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты. На прилегающей территории выполнят работы по комплексному благоустройству, установят теневые навесы, обустроят детские игровые и спортивные площадки.