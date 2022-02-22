С 25 февраля по 6 марта в Москве пройдет традиционный масленичный фестиваль от «Московских сезонов». В этом году из-за действующих ковидных ограничений торжества пройдут без размаха, характерного для мероприятий в предыдущие годы. Однако жители столицы и гости города смогут посетить более 20 площадок, главные из которых будут находиться в Центральном округе Москвы. Чем заняться на фестивале «Московская Масленица», читайте в материале РИАМО.

Попробовать праздничные блюда

сайт организаторов городских фестивалей «Московские сезоны»

У многих Масленица ассоциируется с блинами – одним из главных атрибутов праздника, посвященного наступлению весны. Это угощение, символизирующее солнце, можно будет попробовать в рамках фестиваля. Детям предложат разноцветные блины, изменившие свой вид благодаря натуральным красителям, а взрослые смогут узнать, чем осетинский блин отличается от марийского и каков на вкус рисовый блин с острым соусом, приготовленный по индийскому рецепту.

Однако праздничное меню одними блинами не ограничится. На «Московской Масленице» можно будет попробовать морепродукты или стейк из мраморной говядины, приготовленные на гриле, мясной или овощной шашлык, борщ в хлебном горшочке, оладьи с джемом или со сметаной, плов из казана и пельмени. К блюдам можно будет взять горячий чай из настоящего русского самовара.

Блины без вреда: как готовить и с чем есть>>

Обучиться старинным ремеслам

сайт организаторов городских фестивалей «Московские сезоны»

На центральных площадках фестиваля – на Тверской площади и площади Революции – гости смогут попробовать свои силы в различных ремеслах.

В домике столяра можно будет научиться основам работы с деревом: юные горожане узнают, как выжигать узоры, сделать деревянные тарелку и лопатку, изготовить резную табличку. В домике гончара можно будет узнать больше о лепке игрушек и посуды, попробовать слепить что-то из глины самостоятельно с помощью гончарного круга, посмотреть на роспись керамики и даже приложить руку к созданию изразцов.

Также в центре города можно будет найти мастерскую, где расскажут о ручном и машинном ткачестве, в частности, о плетении гобеленов и вышивке по фатину.

Гончар из Подмосковья: как слепить «поющий» горшок и снять стресс глиной>>

Приобрести яркие сувениры

сайт организаторов городских фестивалей «Московские сезоны»

На фестивале «Московская Масленица» можно будет найти сувенирную продукцию «Московских сезонов». Например, интересные открытки, рисунки на которых отсылают к языческому прошлому славян, тематические раскраски, сюжеты которых рассказывают о традициях празднования Масленицы. Также гости фестиваля смогут приобрести блокнот на пружинах с обложкой из модного крафтового картона, брендированную ложку для меда, яркие закладки и многое другое.

Адреса площадок фестиваля

ЦАО, площадь Революции;

ЦАО, Тверская площадь;

САО, Коптевский бул., вл. 18, парк «Бригантина»;

СВАО, ул. Хачатуряна, сквер;

ВАО, ул. Городецкая, вл. 1;

ВАО, ул. Святоозерская, вл. 1;

ВАО, ул. Вешняковская, вл. 16;

ВАО, сквер у Гольяновского пруда;

ЮВАО, Волгоградский пр-т, вл. 119А, площадь Славы;

ЮВАО, ул. Перерва, вл. 52;

ЮАО, Ореховый бул., вл. 24, стр. 1;

ЮАО, ул. Ключевая, вл. 22, к. 1;

ЮЗАО, ул. Профсоюзная, вл. 41;

ЮЗАО, б-р Дмитрия Донского, вл. 11;

ЮЗАО, ул. Теплый Стан, вл. 1Б;

ЮЗАО, ул. Адмирала Руднева, вл. 8;

ЗАО, ул. Матвеевская, вл. 2;

СЗАО, ул. Митинская, вл. 31;

СЗАО, пересечение улиц Соколово-Мещерская и Юровская;

ЗелАО, р-н Крюково, 16 мкр-н, бульварная зона;

ЗелАО, пл. Юности (работает карусель).

Сходить на концерт и посмотреть салют: чем заняться в День защитника Отечества>>