РИАМО - 21 фев. На портале «Добродел» началось голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!». Его участники могут внести предложения по повышению уровня безопасности и по борьбе с преступностью в области, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности регионе.

«В прошлом году с предложениями по мероприятиям, направленным на повышение уровня безопасности и борьбе с преступностью, обратились более 15 тыс. человек. По итогам голосования в 2021 году в муниципалитетах Подмосковья было установлено 388 камер по 138 адресам, что положительно влияет на улучшение криминогенной обстановки региона», — сказал зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Так, жители могут выразить свое мнение по поводу установки камер видеонаблюдения в общественных местах, организации дополнительного патрулирования полиции и народных дружин по определенным маршрутам, увеличения числа объектов уличного освещения.

Голосование продлится до 21 марта. Участникам надо авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА или популярных социальных сетей.

Поучаствовать в опросе можно по ссылке.