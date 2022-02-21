РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. В городском округе Мытищи пройдут окружные акции на тему ЕГЭ, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Цель мероприятий – помочь 11-классникам и их родителям справиться с психологическим давлением, связанным с приближением экзаменов.

1 марта состоится акция «100 баллов для Победы», в рамках которой выпускники 2021 года, получившие 100 баллов на ЕГЭ, поделятся своим опытом подготовки к экзаменам.

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителям» состоится 18 марта на базе школы №31 и затронет более 200 родителей из школ Мытищ. Участники попробуют себя в ЕГЭ по русскому языку, ознакомятся с правилами проведения экзамена и научатся правильно заполнять бланки.