РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 фев. Депутат Мособлдумы Владимир Жук передал волонтерам из Котельников, работающим на базе местного отделения «Единой России», более 1 тыс. медицинских защитных масок, передает пресс-служба депутата.

«Коронавирус не отступает. Наши волонтеры помогают жителям. Но добровольцам тоже нужна поддержка. Сегодня передали очередную партию защитных средств», – сказал Жук.

Лидер молодогвардейцев Никита Сафонов сообщил, что в день в штаб поступает до 15 обращений. Кроме того, волонтеры каждый день проводят проверку соблюдения масочного режима на остановках, в магазинах и аптеках.

«Люди должны чувствовать нашу заботу. Благодаря вашей каждодневной работе это получается. Спасибо вам. Берегите, пожалуйста, себя», – подытожил депутат.