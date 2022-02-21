РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. В Мытищинской городской клинической больнице прошла еженедельная конференция старших медицинских сестер, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Основной темой конференции стал вопрос дезинфекции, в частности, ее химический метод. Старшим медсестрам была представлена подробная информация по классификации и видам средств химической дезинфекции с разбором средств, доступных в МГКБ.

«Химический метод дезинфекции на данный момент является основным способом поддержания благополучного санитарного состояния помещений медицинских учреждений, оборудования, инструментария. Классически дезинфекцией занимается средний и младший персонал учреждений здравоохранения», - сказал ведущий конференции, старший медбрат нейрохирургического отделения, отдела стационарной медицинской помощи МГКБ Андрей Пыжонков.

Он добавил, что для медицинской сестры важно знать виды средств, способы обращения с ними, от этого зависит безопасность как пациента, так и самого медицинского работника.