РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва Люберец Артем Барков выиграл две медали на первенстве России по лыжным гонкам, которые проходили в Сыктывкаре на минувших выходных, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В соревнованиях участвовала 41 команда со всех регионов страны.

«Артем Барков принял участие в лыжных гонках среди юношей и девушек свободным стилем на дистанциях 3 на 5 км, где стал обладателем бронзовой медали, а в дальнейшем стал золотым медалистом в дисциплине 4 на 5 км, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Поздравляем спортсмена, родителей и тренера Алексея Илюхина», - сказал Ружицкий.