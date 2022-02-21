РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. В подмосковном Красногорске с начала пандемии выявили 50 209 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 178 – за последние сутки, сообщили в областном оперштабе по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье с 19 по 21 февраля выявлен 12 281 случай заболевания коронавирусом. В том числе 2 906 случаев заболевания – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 926 108 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 14 051 человек. Выздоровели и выписались 778 798 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по МО.

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