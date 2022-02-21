РИАМО - 21 фев. Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет вернуть часть столичных больниц, которые ранее перепрофилировали в ковидные госпитали, к плановому режиму работы. К плановой помощи возвращаются и 8 КТ-центров, сообщает городской оперштаб.

«Количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января - начала февраля. При этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%. Мы также отмечаем снижение заболеваемости среди детей и подростков», - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперштаба Анастасия Ракова.

Она уточнила, что к плановой помощи возвращаются в том числе больница №15 имени О.М. Филатова и детская больница имени Г.Н. Сперанского. Впервые начнет работать по профилю перинатальный центр больницы имени Л.А. Ворохобова, сразу после открытия начавший прием заболевших коронавирусом.

«В общей сложности мы возвращаем к плановой работе более двух тысяч коек. На сегодняшний день в городе развернуто около 14 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет около 45%, в том числе за счет работающих на прием пациентов с COVID-19 резервных госпиталей», - пояснила Ракова.

На подготовку медучреждений к приему пациентов уйдет около 2 недель. Стационары снова начнут в полном объеме оказывать плановую помощь.

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