РИАМО - 21 фев. Чтобы снизить вред от сладких угощений, которые обычно богаты углеводами и жирами, следует кушать их в правильное время, сообщила врач-диетолог Юлия Пигарева.

«Десерт – это большое количество углеводов и жиров, причем не всегда правильных, а еще там большое количество калорий. На мой взгляд, десерт следует есть после обычной еды. Это более правильно, чем есть сладости просто так. Надо понимать, что когда вы съедаете основное блюдо, то после этого уменьшается шанс, что вы съедите большое количество десерта. Мы наедимся основным блюдом и не захотим много есть потом», – сказала Пигарева в интервью радио Sputnik.

Диетологи не очень хорошо относятся к сладостям из-за их состава. Лучше всего съесть перед десертом какой-нибудь белковый продукт вместе с большим количеством овощей. Это позволит не переесть сладкого.

«К тому же такое основное блюдо снизит шанс резкого повышения уровня глюкозы в крови после десерта. Это будет хорошо, потому что сахар не даст большую нагрузку на поджелудочную железу, что снизит риск развития заболеваний из-за высокого сахара в крови», – заключила Пигарева.