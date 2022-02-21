РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. В городском округе Мытищи фельдшеров скорой и неотложной помощи поздравили с профессиональным праздником, сообщил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов в своем Instagram-аккаунте.
21 февраля отмечается День фельдшера. Гореликов вместе с заместителем главы администрации округа Натальей Гречаной и депутатом окружного совета депутатов, руководителем фракции партии «Единая Россия» Юрием Гончаруком поздравил фельдшеров скорой и неотложной помощи.
Гореликов отметил, что фельдшеры – это медики, которые работают на скорой помощи и в кабинетах доврачебной помощи в поликлиниках. Они оказывают первую помощь больному и направляют к профильным врачам. Именно фельдшеры часто спасают жизни пациентам.
Также фельдшеров региона с праздником поздравила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Она поблагодарила их за чуткость и профессионализм.
Есть такие отдаленные уголки страны, где фельдшер становится не только всеобщим предметом уважения и гордости, но и спасителем человеческих жизней, надеждой и опорой для всех жителей маленькой деревеньки или поселка. Именно поэтому фельдшер - один из самых ценных сотрудников медицины.
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