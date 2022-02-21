РИАМО - 21 фев. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Украина, судя по всему, начала карательную операцию на территории Донбасса, сообщает ТАСС.

Ситуация в зоне конфликта на Донбассе обострилась в последние несколько суток. Власти непризнанных ЛНР и ДНР заявляют, что вооруженные силы Украины нарушают режим прекращения огня и используют тяжелое вооружение для обстрелов.

«Киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях и, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз», — сказал Путин на открытии заседания совета безопасности РФ.

Ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.