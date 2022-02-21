РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. С начала года на дорогах подмосковного Красногорска выявили 330 ям, сообщил замглавы администрации городского округа Игорь Соболев.
Глава городского округа Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник.
«По состоянию на 20 февраля зарегистрировано 330 дефектов дорожного полотна. Из них 72 – в микрорайоне Павшинская пойма, 37 – на дороге, соединяющей улицы Речную в Красногорске и Зенитчиков в столичном районе Митино. Сегодня ночью все они будут устранены», - сказал Соболев.
Он также добавил, что 212 ям приходятся на микрорайоны военный городок Павшино, Чернево, Райцентр, СГШ.
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