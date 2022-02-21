«По состоянию на 20 февраля зарегистрировано 330 дефектов дорожного полотна. Из них 72 – в микрорайоне Павшинская пойма, 37 – на дороге, соединяющей улицы Речную в Красногорске и Зенитчиков в столичном районе Митино. Сегодня ночью все они будут устранены», - сказал Соболев.