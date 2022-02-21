РИАМО - 21 фев. В Госдуме готовы рассмотреть и поддержать возможное обращение президента РФ Владимира Путина по признанию Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости.

«При любой практической реализации обращение главы государства по ДНР и ЛНР будет, уверен, Госдумой поддержано», — сказал замглавы фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Ранее главы непризнанных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Они также обратились с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве, перспективы взаимоотношений в сфере обороны.

Ситуация в зоне конфликта на Донбассе обострилась в последние несколько суток. Власти непризнанных ЛНР и ДНР заявляют, что вооруженные силы Украины нарушают режим прекращения огня и используют тяжелое вооружение для обстрелов.

В Россию начали прибывать беженцы из ДНР и ЛНР.

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