РИАМО - 21 фев. В Госдуме готовы рассмотреть и поддержать возможное обращение президента РФ Владимира Путина по признанию Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости.
Ранее главы непризнанных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Они также обратились с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве, перспективы взаимоотношений в сфере обороны.
Ситуация в зоне конфликта на Донбассе обострилась в последние несколько суток. Власти непризнанных ЛНР и ДНР заявляют, что вооруженные силы Украины нарушают режим прекращения огня и используют тяжелое вооружение для обстрелов.
В Россию начали прибывать беженцы из ДНР и ЛНР.
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