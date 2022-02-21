РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Трое хоккеистов из подольского клуба «Витязь» завоевали золотые медали на Олимпиаде в Пекине, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Трое финских хоккеистов, выступавших за подмосковный клуб в нынешнем сезоне, выиграли олимпийское золото в Пекине.

Так, чемпионами Олимпиады стали Миро Аалтонен, Нико Оямяки и Валтери Кемиляйнен. Руководство подольского клуба поздравляет спортсменов и гордится успехом.

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